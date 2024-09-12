Bakan Yerlikaya, Özbek Mevkidaşı Bobojonov İle Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e resmi temaslarda bulunmak üzere ziyarette bulundu. Yerlikaya, burada Özbekistan İçişleri Bakanı Po'lat Bobojonov ile bir araya geldi. İki ülke bakanlığı arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ve güvenlik sorunları ele alındı.

Bakan Yerlikaya, Özbek Mevkidaşı Bobojonov İle Görüştü

Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Özbekistan İçişleri Bakanı Sayın Po’lat Bobojonov ile ata yurdumuz Taşkent’te bir araya geldik. Başta terörle mücadele, göç yönetimi ve kolluk güçlerimiz arasındaki iş birliği olmak üzere Bakanlıklarımız arası ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakan’a nazik ev sahipliği için teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: DHA

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