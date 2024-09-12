Bakan Yerlikaya, Özbek Mevkidaşı Bobojonov İle Görüştü

Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Özbekistan İçişleri Bakanı Sayın Po’lat Bobojonov ile ata yurdumuz Taşkent’te bir araya geldik. Başta terörle mücadele, göç yönetimi ve kolluk güçlerimiz arasındaki iş birliği olmak üzere Bakanlıklarımız arası ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakan’a nazik ev sahipliği için teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: DHA