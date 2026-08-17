Bakan Fidan'dan İHA Saldırısı Sonrası Diplomasi Trafiği: İran'ın Ardından IKBY Yönetimiyle Görüştü

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Başbakan Mesrur Barzani'nin özel ofisi ile istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı bölgeye İran tarafından 2 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

FİDAN'DAN PEŞ PEŞE GÖRÜŞME

Saldırının ardından bölgede gerilim yükselirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği dikkat çekti. Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle yaptığı telefon görüşmesinin ardından IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın Barzani'lerle görüşmelerinde, bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA