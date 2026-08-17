Bakan Fidan'dan İHA Saldırısı Sonrası Diplomasi Trafiği: İran'ın Ardından IKBY Yönetimiyle Görüştü

IKBY'de Barzani'nin özel ofisinin de bulunduğu bölgeye İHA saldırısı düzenlenmesinin ardından bölgede gerilim yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle görüşmesinin ardından IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani'yle telefonda görüştü.

Son Güncelleme:
Bakan Fidan'dan İHA Saldırısı Sonrası Diplomasi Trafiği: İran'ın Ardından IKBY Yönetimiyle Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Başbakan Mesrur Barzani'nin özel ofisi ile istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı bölgeye İran tarafından 2 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

FİDAN'DAN PEŞ PEŞE GÖRÜŞME

Saldırının ardından bölgede gerilim yükselirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği dikkat çekti. Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle yaptığı telefon görüşmesinin ardından IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın Barzani'lerle görüşmelerinde, bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi'yle GörüştüDışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi'yle GörüştüGüncel

Orta Doğu'da Yeni Kriz: Erbil'de Başbakanlık ve İstihbarat Konutuna İHA Saldırısı!Orta Doğu'da Yeni Kriz: Erbil'de Başbakanlık ve İstihbarat Konutuna İHA Saldırısı!Dünya

MGK'dan 8 Maddelik Bildiri: 'Terörsüz Türkiye' ve Bölgesel Güvenlik MesajıMGK'dan 8 Maddelik Bildiri: 'Terörsüz Türkiye' ve Bölgesel Güvenlik MesajıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Hakan Fidan İran Neçirvan Barzani
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Brezilya'da Turist Otobüsü Faciası! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Brezilya'da Turist Otobüsü Faciası! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı
Bilim Dünyası Alarmda: Türkiye'de de Görülen İstilacı Böcek Yayılıyor Bilim Dünyası Alarmda: Türkiye'de de Görülen İstilacı Böcek Yayılıyor
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
AK Parti'nin Acı Günü: Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül Hayatını Kaybetti AK Parti'nin Acı Günü, Hayatını Kaybetti
Menderes'te Olaylı Seçim: Yumruklu Kavganın Ardından Koltuk AK Parti'ye Geçti Yumruklu Kavganın Ardından Koltuk AK Parti'ye Geçti
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk Tutuklandı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk Tutuklandı
Minik Fenerbahçe Taraftarının Formasını Çıkarmasını İstemişti: Şenel Akdemir'den Dikkat Çeken Sözler Minik Fenerbahçe Taraftarının Formasını Çıkarmasını İsteyen Şahıstan Açıklama