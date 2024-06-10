Bakan Fidan Şoygu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüştü.

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Bakan Fidan Şoygu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın Nijniy Novgorod ketinde yapılacak BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Rusya’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Moskova’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yarın yapılacak BRICS+ oturumuna katılacak.

Kaynak: İHA

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Rusya Hakan Fidan
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