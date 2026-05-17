Bakan Fidan ile Arakçi’den Müzakere Teması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

ABD ile İran arasında ateşkes süreci devam etse de ABD ile İsrail'in her an yeniden saldırıya geçebileceğine ilişkin iddialar var. ABD Başkanı Donald Trump, son olarak yine İran'ı tehdit ederek, "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur. Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak" demişti.

