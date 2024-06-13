Bahreyn'de başkentin göbeğinde çarşı yangını: Yaralılar var, 25 mağaza yandı

Bahreyn'in başkenti Manama'da bulunan bir çarşıda bugün çıkan yangında çok sayıda mağaza yandı ve yaralananlar oldu.

Bahreyn'de başkentin göbeğinde çarşı yangını: Yaralılar var, 25 mağaza yandı

Bahreyn'in başkenti Manama'da bulunan bir çarşıda çıkan yangında çok sayıda mağaza kül olurken yaralananların olduğu bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, X platformunda yaptığı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, Manama Pazarı'ndaki çok katlı binada çıkan yangını söndürmeye çalıştığını belirtti.

Söz konusu yangını söndürme çalışmalarında 16 araç ve 63 kişinin görev yaptığı, yetkili makamların ise bölgede gerekli işlemlerini yürüttüğü kaydedilen açıklamada, yangının neden çıktığına dair bilgi verilmedi.

Öte yandan Bahreyn'deki Al-Ayyam gazetesinin haberinde, eski Manama Pazarı'nda çıkan yangında yaralananların olduğu ve 25'ten fazla mağazanın yandığı belirtildi.

Yangınla mücadele çabalarını gösterenen bir videonun da yayınlandığı haberde, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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