Bahçeli'den 'Dünya Barışı' İçin Kritik Çağrı: 'Türkiye Ev Sahipliği Yapabilir'

MHP lideri Bahçeli, uluslararası gerilimlerin arttığı bir dönemde 'Dünya Barış Konseyi' kurulmasını önerdi. Bahçeli, bu yeni mekanizmaya Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceğini kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100 ekranlarında yayınlanan Pazar Raporu programına mesaj gönderdi. Bahçeli, tv100’e özel mesajında "Dünya Barış Konseyi kurulsun, ev sahipliğini Türkiye yapabilir" dedi. Bahçeli, tv100’e gönderdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, İran ve ABD arasında süren görüşmelerin sonuçsuz kalması dünyada barışı tehdit eden bir netice doğurmuştur. Yaşanan gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiş.

* Bu şartlarda BM Genel Sekreteri António Guterres’in çağrısıyla; ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin, 'Dünya Barış Konseyi' mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz. Bu girişime de Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceğini düşünüyoruz.

