Bahamalar'da Uçak Faciası, Kurtulan Olmadı

Bahamalar'da, başkent Nassau'dan kalkış yapan küçük uçağın ormanlık alana düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan facianın ardından Bahama hükümeti, ilgili havayolu şirketinin uçuş lisansını askıya aldı.

Son Güncelleme:
Bahamalar'da Uçak Faciası, Kurtulan Olmadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karayipler'in en önemli turizm ve ulaşım merkezlerinden Bahamalar'da trajik bir kaza meydana geldi. Başkent Nassau'daki Lynden Pindling Uluslararası Havalimanı'ndan San Andros Havalimanı'na gitmek üzere havalanan ‘Cessna 402’ tipi uçağın Andros Adası’nda ormana düştüğü belirtildi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bahama polisi, 9'u yolcu, 1'i pilot olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bahama Ulaştırma Bakanlığı, önlem amaçlı ilgili hava yolu şirketinin 'hava operatörlüğü sertifikası'nın askıya alındığını duyurdu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Uçak kazası
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Sarayda Buzlar Eridi: Prens Harry ve Meghan Markle 4 Yıl Sonra Kral Charles'la Buluştu Sarayda Buzlar Eridi: Prens Harry ve Meghan Markle 4 Yıl Sonra Kral Charles'la Buluştu
İntikam Yemini Eden Hamaney'den Ölüm Listesi: 'Yataklarında Huzurla Ölmeyecekler!' İntikam Yemini Eden Hamaney'den Ölüm Listesi
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim
Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu
Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada
Çankaya Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 36 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı Çankaya Belediyesi'ne Operasyon
İntikam Yemini Eden Hamaney'den Ölüm Listesi: 'Yataklarında Huzurla Ölmeyecekler!' İntikam Yemini Eden Hamaney'den Ölüm Listesi