Bahamalar'da Uçak Faciası, Kurtulan Olmadı

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Karayipler'in en önemli turizm ve ulaşım merkezlerinden Bahamalar'da trajik bir kaza meydana geldi. Başkent Nassau'daki Lynden Pindling Uluslararası Havalimanı'ndan San Andros Havalimanı'na gitmek üzere havalanan ‘Cessna 402’ tipi uçağın Andros Adası’nda ormana düştüğü belirtildi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bahama polisi, 9'u yolcu, 1'i pilot olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bahama Ulaştırma Bakanlığı, önlem amaçlı ilgili hava yolu şirketinin 'hava operatörlüğü sertifikası'nın askıya alındığını duyurdu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA