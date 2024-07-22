Bağışçılar Ayaklanmıştı: Biden'ın Gidişinde 'Fon' mu Etkili Oldu?

ABD Başkanı Joe Biden, seçime dört ay kala sosyal medya hesabından yayımladığı mektupla adaylık yarışından çekildiğini duyurdu. Haziran sonunda bir tartışma programında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump karşısında performansı zayıf bulunan Biden, 'adaylıktan çekilme' baskısıyla karşı karşıya gelmişti. Zengin Demokrat bağışçılar da Joe Biden çekilene kadar partiyi finanse etmeyeceklerini söylemişti.

BAĞIŞLAR DURDU

The Walt Disney Company'nin kurucularından Roy O. Disney'in torunu olan Abigail Disney, perşembe günü CNBC'ye yaptığı açıklamada, Biden yarıştan çekilene kadar yıllardır desteklediği partiye yaptığı bağışları kesmeyi planladığını söylemişti. Moriah Fonu'nun başkanı Gideon Stein, başkanlık yarışıyla uyumlu kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve siyasi organizasyonlar için ayrılan 3.5 milyon dolarlık planlanmış bağışları duraklatmaya karar verdiğini açıklamıştı. Hayırsever ve önemli bir Demokrat bağışçı olan Karla Jurvetson da Biden istifa edene kadar bağışları durdurma konusundaki düşünceye katıldığını ima etmişti. Ancak yakın zamanda Covid'e de yakalanan Biden, tüm geri çekilme çağrılarını karşılıksız bırakmıştı.

'PARA BELİRLEYİCİ OLDU'

Halk TV yazarı Mustafa Kemal Erdemol, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu yazısında, Biden'a adaylığı bırakması için kendi partisinden yoğun baskılar geldiğini vurguladı. Erdemol, 'Eğer bağışçıların Demokratik Parti’ye para aktarmaktan vazgeçebileceği endişesi ağır basmasaydı belki de tüm ısrarlara rağmen Biden yarışa devam edecekti. Para yine belirleyici oldu yani' ifadelerini kullandı.

'PARTİ İÇİNDE HARRIS'E İTİRAZ EDENLER AZ DEĞİL'

Biden'ın aday olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’ i önermesini de değerlendiren Erdemol, şu ifadeleri kullandı:

'Parti içinde yüzde 60 dolaylarında desteği olan Harris’e itiraz edenlerin sayısı da az değil. Biden'ın yerine geçecek potansiyel adaylar arasında Michigan Valisi Gretchen Whitmer ile California Valisi Gavin Newsom da var. Ama yeni bir aday belirlemenin karmaşıklığı Harris’in adaylığını olanaklı hale getiriyor. Gerçekten de en kolay çözüm Harris'i aday göstermek.

Harris'in Biden'ın yerine geçebilecek en önemli isim olduğu düşünülse de, son anketler Harris ile Biden'ın Donald Trump karşısındaki pozisyonu arasında çok az fark olduğunu ortaya koyuyor. Washington Post'un münazara sonrası yapılan 11 anketin ortalamasında Trump, Biden'ı ortalama yüzde 1,9 puanla geride bıraktı ki bu da Trump'ın bu anketlerde Harris'e karşı 1,5 puanlık üstünlüğü olduğu gösteriyor. Dört anket Harris'in Biden'dan biraz daha iyi, dördü biraz daha kötü, üçü de fark olmadığını ortaya çıkardı.'

'DERE DEĞİŞTİRİRKEN AT DEĞİŞTİRMEK'

'Yeni adayı zor bir süreç bekliyor' diyen Erdemol, 'Demokrat tabanı birleştirmek, Trump'a karşı güçlü bir kampanya yürütmek gibi zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak. Tüm bu zorluklara rağmen Demokratlar yeni adayın partiye yeniden enerji kazandırmasını umuyor. Dere değiştirirken at değiştirmenin sonucunun ne olacağını Kasım’da göreceğiz artık' ifadelerini kullandı.