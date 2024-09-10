Bağdat'ta Kontrol Noktasına Bombalı Saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta askeri kontrol noktasında motor taksi "Tuk Tuk"a yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu patlama yaşandı.

Bağdat'ta Kontrol Noktasına Bombalı Saldırı

Irak yerel medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat'ın eş-Şule bölgesindeki bir askeri kontrol noktasına yaklaşan motor taksi tuk tuk'un içerisine yerleştirilen bomba patladı.

Patlama sonucu kontrol noktasında görevli bulunan 2 güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği iddia edildi.

Söz konusu patlamayla ilgili resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.​​​​​​​

Kaynak: AA

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