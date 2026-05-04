BAE'ye Füze ve İHA Saldırısı! Petrol Tesisi Vuruldu

Birleşik Arap Emirlikleri, ülkeye yönelik füze ve İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği saldırıda Fujairah’daki bir petrol tesisinde yangın çıktığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkeye yönelik yeni bir füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırının İran kaynaklı olduğu iddia edilirken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA’lara karşı engelleme operasyonları yürütüldüğü ifade edildi.

PETROL TESİSİ VURULDU

Öte yandan, Fujairah kentine düzenlenen bir dron saldırısının ardından bölgede bulunan bir petrol tesisinde yangın çıktığı bildirildi. Olayla ilgili hasar ve can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

