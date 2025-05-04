BAE'den İsrail'e Kınama: Suriye'ye Saldırılar Uluslararası Hukukun İhlali

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in, Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırılarının, uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini açıkladı. BAE yönetimi, bu durumu kınadığını vurguladı.

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BAE'den İsrail'e Kınama: Suriye'ye Saldırılar Uluslararası Hukukun İhlali

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yazılı bir açıklama yayımlayarak İsrail'in, Suriye topraklarına yönelik mükerrer saldırılarını en şiddetli şekilde kınadıklarını bildirdi. Açıklamada saldırıların, Suriye'nin egemenliğine yapılmış bir saldırı olduğu belirtilerek, uluslararası hukukun ve İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Çekilme Anlaşması'nın ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Bu tür saldırıların, bölgedeki gerginliği daha da tırmandırdığı aktarılan açıklamada, saldırıların uluslararası toplumun barış ve istikrarı sağlama yönündeki çalışmalarını engellediğinin altı çizildi.

İsrail ordusu, gece yarısı Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, dün de Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

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