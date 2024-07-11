Azerbaycan BRICS'e Katılmak İstiyor

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, BRICS'e katılmak istediklerini duyurdu.

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Azerbaycan BRICS'e Katılmak İstiyor

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, ülkesinin BRICS'e katılmak istediğini açıkladı.

Azerbaycan Milli Meclisinden yapılan açıklamada, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'nın Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen BRICS Parlamento Forumu'na katılarak konuşma yaptığı bildirildi.

Gafarova, uluslararası sistemin etkinliğinin sağlanması için ilişkilerin karşılıklı yarar ile saygı temelinde kurulması gerektiğini ve gerçek çok taraflılığın güçlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'ın hem ikili ilişkilerinde hem de çok taraflı formatlarda diyaloğu, işbirliğini ve dayanışmayı teşvik ettiğini belirten Gafarova, "Bu ilkeler aynı zamanda BRICS'in öncelikleridir. Azerbaycan, BRICS'e katılma arzusunu dile getiriyor." dedi.

Kaynak: AA

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