Ayin katliama dönüştü! Faciada ölü sayısı artıyor

Hindistan'da dini bir etkinlikte çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 87 kişi hayatını kaybetti.

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Ayin katliama dönüştü! Faciada ölü sayısı artıyor

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle ilk belirlemelere göre 87 kişi yaşamını yitirdi.

NDTV kanalının haberine göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi. İlk belirlemelere göre, izdiham nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti.

Ayin katliama dönüştü! Faciada ölü sayısı artıyor - Resim : 1

Eyalete bağlı Etah bölgesi yetkililerinden Dr. Umesh Kumar Tripathi, konuya ilişkin açıklamasında, "İzdihamda 87 kişi öldü. Yaralıların bazıları hastanelere kaldırıldı." dedi.

Kıdemli polis Rajesh Kumar da izdihamda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtti.​​​​​​​

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