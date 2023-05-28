Avusturya, Afganlar ile Suriyelileri geri göndermek istiyor

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, ülkede suça bulaşmış ya da "toplum için tehlike arz eden" Afganlar ile Suriyelilerin bu yılın sonuna kadar ülkelerine gönderilmesinden yana olduğunu bildirdi.

Son Güncelleme:
Avusturya, Afganlar ile Suriyelileri geri göndermek istiyor

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Alman Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Taliban üyesi olduğunu ileri sürdüğü bazı Afgan vatandaşlarının ve "ülke için tehlike arz eden" Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğini belirtti.

"Neden bir Taliban’ı Afganistan’a geri göndermeyeyim?" sorusunu yönelten Karner, "Açık ve dürüst bir şekilde insanların Suriye’nin bazı bölgelerine, örneğin Şam’a gönderilmesi hususunu konuşmalıyız" dedi.

Karner, bu kişilerin mümkünse bu yılın sonuna kadar ülkelerine iade edilmeleri fikrini desteklediğini, bunlar arasında çocuk ve kadınların olmayacağını ifade etti.

Avrupa’nın göçmenler için ekonomik cazibe merkezi olarak gösterilmemesi gerektiğini kaydeden Karner, sosyal yardımların azaltıldığını ve yalnız ülkenin kendi vatandaşlarına yetecek düzeyde olduğunu söyledi.

Karner, iltica başvurularının Avrupa dışından yapılması gerektiğini ileri sürerek, kıtadaki iltica sürecinin tamamen işlevsiz olduğunu, başvuruların dışarıda yapılması durumunda insan kaçakçılığının engellenebileceğini ya da Akdeniz’de göçmenlerin yaşamlarını yitirmeyeceğini savundu.

SUÇLU SAYISINA İLİŞKİN VERİ PAYLAŞILMADI

Bu açıklama üzerine Avusturya Haber Ajansı APA, İçişleri Bakanlığına ülkedeki Taliban üyesi Afgan vatandaşı, tehlike arz eden veya suça bulaşmış Suriyeli sayısıyla ilgili soru yöneltti. Ancak Bakanlık net bir yanıt vermedi.

Avusturya 2022 Suç Raporu’ndaki verileri paylaşan Bakanlık, ülkede geçen yıl yaklaşık 500 bin suç duyurusunda bulunulduğu, olası faillerin yüzde 52’sinin Afgan ve Suriyeli olduğuna dair veriler paylaştı. Buna göre 6 bin 504 zanlının Suriye’den, 5 bin 398’nin ise Afganistan’dan geldiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Afganistan-Taliban Suriye
Son Güncelleme:
En vurdum duymaz 3 burç! Onların dünya yansa ilgisini çekmez En vurdum duymaz 3 burç! Onların dünya yansa ilgisini çekmez
Hep yanlış yapmışız! İşte un helvasına lezzet katan tüyo... Hep yanlış yapmışız! İşte un helvasına lezzet katan tüyo...
Fransa’da Türk anne ve 2 çocuğu ölü bulundu Fransa’da Türk anne ve 2 çocuğu ölü bulundu
Türkevi saldırganına "denetimli serbestlik” Türkevi saldırganına "denetimli serbestlik”
ÇOK OKUNANLAR
Fırsat hep ayaklarına geliyor: Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu
Bu 3 burcun şans kapıları sonuna kadar açılacak: Aşk, para, iş... Bu 3 burcun şans kapıları sonuna kadar açılacak!
Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti
Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü? 'Türkiye'nin kader seçimi' Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü?
Şehit kardeşinin tabutunun başında söyledikleri gündem olmuştu: Yarbay Mehmet Alkan adını değiştirdi Yarbay Mehmet Alkan adını değiştirdi: Nedenini böyle anlattı