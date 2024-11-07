Avusturalya'nın Başkenti Sidney'i Ayağa Kaldıran 'Siyah Topların' Gizemi Çözüldü

Avusturalya’nın başkenti Sidney’de kentte panik yaratan, plajların kapatılmasına neden olan ‘siyah topların’ gizemi haftalar sonra çözüldü. Bilim insanları, bu topların petrol, insan dışkısı ve diğer maddelerin karışımı olduğunu duyurdu.

Avusturalya'nın Başkenti Sidney'i Ayağa Kaldıran 'Siyah Topların' Gizemi Çözüldü

Avustralya'nın başkenti Sidney'de yer alan Randwick banliyösünün belediye meclisi, kaynağı bilinmeyen ‘gizemli’ katran topları nedeniyle yerel Coogee plajını ekim ayında kapatma kararı aldı.

Avusturalya'nın Başkenti Sidney'i Ayağa Kaldıran 'Siyah Topların' Gizemi Çözüldü - Resim : 1

BELEDİYE PLAJI KAPATTI

Belediyeden yapılan açıklamada, “Sydney'deki Kuji Plajı, Randwick Kent Konseyi cankurtaranlarının bu öğleden sonra, 15 Ekim'de kaynağı bilinmeyen top şeklindeki maddeleri keşfetmelerinin ardından özel bir duyuruya kadar kapatılmıştır” denildi.

Avusturalya'nın Başkenti Sidney'i Ayağa Kaldıran 'Siyah Topların' Gizemi Çözüldü - Resim : 2

TOPLARIN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Belediye çevre görevlileri, plajdan örnekler topladı ve test için gönderdi. Bilim insanları yaptıkları incelemeler sonrasında katran toplarının petrol, insan dışkısı, kimyasal artıklar ve diğer zararlı maddelerin karışımı olarak ortaya çıktığını belirtti.

Avusturalya'nın Başkenti Sidney'i Ayağa Kaldıran 'Siyah Topların' Gizemi Çözüldü - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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