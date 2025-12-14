Avustralya'nın Sydney Kentinde Silahlı Saldırı! En Az 10 Yaralı

Avustralya’nın Sydney şehrinde bir kutlama sırasında plaja silahlı saldırı düzenlendi. Polis, çevreden uzak durulması için uyarı yaptı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştiği, saldırıda en az 10 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

NSW polisi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada olayın meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamada, bölge sakinlerinin olay yerinden uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

ABC News’ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese’in ofisinden ismi açıklanmayan bir sözcü, Başbakan’ın olaydan haberdar olduğunu belirterek halkı polisin talimatlarına uymaya çağırdı.
Acil durum ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği, polisin ise tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği aktarıldı.

