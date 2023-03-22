Avustralya'daki yangınlarda 100 bin hektarlık alan zarar gördü

Avusturalya'nın Kuzey Toprakları bölgesindeki Alice Springs şehrinin batısına yayılan yangınlarda yaklaşık 100 bin hektarlık alan zarar gördü.

Avustralya'daki yangınlarda 100 bin hektarlık alan zarar gördü

Avusturalya'da, Alice Springs şehrinin batısında etkili olan 5 yangında Tjoritja (West MacDonnell) Milli Parkı'nın yaklaşık yüzde 20'si yandı.

ABC News'in haberine göre, West MacDonnell sıradağları, biyolojik çeşitlilik ve turizm açısından oldukça önemli görülüyor.

Şehirde şu ana kadar yaklaşık 100 bin hektarlık alanın kül olurken, Narweitooma, Glen Helen ve Amburla'daki büyük sığır çiftlikleri alevlerle mücadele ediyor.

Kuzey Toprakları İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nden yapılan açıklamada, bölgenin güney kesimindeki kontrol edilemeyen orman yangını sezonunun nisan sonuna kadar uzatıldığı ve "önümüzdeki haftalarda Orta Avustralya'da artan yangın tehlikesi" bulunduğu kaydedildi.

2011'de Orta Avustralya'da çıkan yangınlarda 400 hektardan fazla çöl bölgesi zarar gördü.

Kaynak: AA

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