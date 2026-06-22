Avustralya’da Yüzyılın Operasyonu! Gizli Sığınaklarda 2.7 Ton Kokain Ele Geçirildi

Avustralya polisi, Sydney yakınlarında düzenlediği baskınla ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. Yer altı sığınaklarına gizlenmiş ve piyasa değeri tam 572,3 milyon dolar olan yaklaşık 2.7 ton kokain ele geçirildi. Kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Son Güncelleme:
Avustralya’da Yüzyılın Operasyonu! Gizli Sığınaklarda 2.7 Ton Kokain Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avustralya polisi, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu Sydney yakınlarında düzenledi. Polis, operasyon kapsamında yer altı sığınaklarına gizlenmiş yaklaşık 2.7 ton kokain ele geçirdi.

Polis, olay yerinden kaçmaya çalışan 21 ve 25 yaşlarında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İki kişi, azami cezası müebbet hapis olan 'yasa dışı yollarla ülkeye sokulmuş büyük miktarda uyuşturucu bulundurmakla' suçlandı.

MİLYON DOLARLIK ZEHİR KONTEYNERLERDEN ÇIKTI

Kokainin konteynerlere yapılan gizli bölmelere yerleştirilen plastik kapların içine saklandığı bildirildi. Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, yaklaşık 572,3 milyon dolar değerindeki kokainin, 3 nakliye konteynerine yapılan gizli bölmelere yerleştirilen plastik kapların içine saklandığı bildirildi.

QUEENSLAND'DEN SYDNEY'E UYUŞTURUCU HATTI

Ele geçirilen uyuşturucunun cuma günü Sydney'in batısında kırsal sayılabilecek bir bölgedeki mülkte, uyuşturucu ithal ettiği iddia edilen organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bulunduğu aktarıldı. Polis, kokainin Queensland eyaletindeki Midge Point kasabası yakınlarında ülkeye sokulduğunu ve ardından organize suç grubu tarafından Sydney'e taşındığını belirtti. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Daha önce, aynı soruşturmayla bağlantılı olarak 178 kilogram kokain ve 142 kilogram metamfetamin ele geçirilmişti. Son operasyonla birlikte toplamda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 3 tondan fazlaya ulaştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Avustralya Uyuşturucu
Son Güncelleme:
4 Yılda 4. Başbakan da Gitti: Keir Starmer İstifasını Açıkladı 4 Yılda 4. Başbakan da Gitti: Keir Starmer İstifasını Açıkladı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Katar'ın Dev Gaz Tesisinde Patlama! Yaralılar Var, 18 Kişiden Haber Alınamıyor Katar'ın Dev Gaz Tesisinde Patlama! Yaralılar Var, 18 Kişiden Haber Alınamıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Bu İddiayı Konuşuyor! Özgür Özel'in Kuracağı Yeni Partinin Adı Sızdı Ankara Bu İddiayı Konuşuyor! Özgür Özel'in Kuracağı Yeni Partinin Adı Sızdı
CHP İzmir İl Binasında Arbede: Yeni Atanan Başkan Geldi, Ortalık Karıştı CHP İzmir İl Binasında Arbede Çıktı
İkinci El Araç Alıp Satacaklar Dikkat! Bakanlık Süreyi Uzattı, Cezalar Havada Uçuştu Bakanlık Süreyi Uzattı, Cezalar Havada Uçuştu
CHP'de Sular Durulmuyor! Son 4 Gün... Özgür Özel Cephesinden Bir Olağanüstü Kurultay Hamlesi Daha CHP'de Sular Durulmuyor! Son 4 Gün... Özgür Özel Cephesinden Bir Olağanüstü Kurultay Hamlesi Daha
Arabulucu Pakistan Açıkladı: ABD ile İran Masaya Dönecek mi? ABD ile İran Masaya Dönecek mi?