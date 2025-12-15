Avustralya'daki Korkunç Saldırıda Can Kaybı Yükseldi

Sydney’deki Bondi Plajı’nda baba ve oğul tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Avustralya'daki Korkunç Saldırıda Can Kaybı Yükseldi
Avustralya’nın Sydney kentinde bulunan Bondi Plajı’nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e çıktığı açıklandı. New South Wales eyalet polisinden yapılan bilgilendirmeye göre, saldırı sırasında yaralanan yaklaşık 40 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Yetkililer, Bondi Plajı’ndaki kanlı saldırının baba ve oğul tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. New South Wales Polis Komiseri Mal Lanyon, saldırganların 50 yaşında bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu belirtti. Açıklamaya göre baba olay sırasında yaşamını yitirirken, oğul ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi sürüyor.

Komiser Lanyon ayrıca, babanın yasal silah ruhsatına sahip olduğunu ve kendisine kayıtlı altı silah bulunduğunu ifade etti. Olay yerinde ele geçirilen silah sayısının da altı olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Avustralya
