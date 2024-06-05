Avustralya'da Filistin desteği sebebiyle Yeşiller Partisi'ne iktidar ve muhalefetten tepki

Avustralya Parlamentosu'nda Filistin'e destek gösterilerine katılmaları nedeniyle Yeşiller Partisi milletvekilleri, hem iktidardaki İşçi Partisi hem de ana muhalefetteki Liberal Parti tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Son Güncelleme:
Avustralya'da Filistin desteği sebebiyle Yeşiller Partisi'ne iktidar ve muhalefetten tepki

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, bugünkü parlamento oturumunda, iktidardaki Avustralya İşçiler Partisi ile ana muhalefetteki Liberal Partisi, Yeşiller Partisinden bazı milletvekillerinin Filistin'e destek gösterilerine katılmalarını eleştirdi.

Başbakan Anthony Albanese, Filistinliler için adaleti her zaman desteklediğini ancak bazı milletvekillerinin "gerilimi tırmandıran" eylemlerine izin vermeyeceğini söyledi. Ana muhalefet lideri Peter Dutton ise Yeşiller Partisi'nin nefret, ayrımcılık ve antisemitizm içeren mesajlara göz yumması gerektiğini belirtti.

Yeşiller Partisi Lideri Adam Bandt ise Gazze'nin işgaline karşı çıktıklarını ve Başbakan'ın konuyu kendi meselesi haline getirmeye çalıştığını ifade etti. Bandt, hükümetin İsrail'in Gazze işgaline destek verdiğini ve barış çağrılarına kulak asmadığını vurguladı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İlgiyle seyrediliyordu. Bahar dizisinde kötü haber! Evren gerçeği açıklıyor İlgiyle seyrediliyordu. Bahar dizisinde kötü haber! Evren gerçeği açıklıyor
İsrail'in kuzey sınırına Hizbullah saldırısı: 11 İsrailli yaralandı İsrail'in kuzey sınırına Hizbullah saldırısı: 11 İsrailli yaralandı
NOW TV seyircilerin eleştirilerini takmadı. Apar topar veda kararı NOW TV seyircilerin eleştirilerini takmadı. Apar topar veda kararı
Kolombiya merkezli kartelin uyuşturucu rotası deşifre oldu: Gemlik Limanı'nda 373 kilogram kokain ele geçirildi Kolombiya merkezli kartelin uyuşturucu rotası, Gemlik Limanı'na uzandı
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek o isimlerin üstünü çizdi: Yarın görevden alınacaklar Mehmet Şimşek o isimlerin üstünü çizdi: Yarın görevden alınacaklar
Kavurucu sıcaklar devam ediyor... Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak
CHP lideri Özgür Özel'in İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı: Mutabakata vardılar Özgür Özel'in Müsavat Dervişoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı
Erdoğan-Akşener görüşmesi sona erdi Erdoğan-Akşener görüşmesi sona erdi
Ekrem İmamoğlu Belediyeler Birliği Başkanı oldu Ekrem İmamoğlu Belediyeler Birliği Başkanı oldu