Avustralya'da Filistin desteği sebebiyle Yeşiller Partisi'ne iktidar ve muhalefetten tepki

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, bugünkü parlamento oturumunda, iktidardaki Avustralya İşçiler Partisi ile ana muhalefetteki Liberal Partisi, Yeşiller Partisinden bazı milletvekillerinin Filistin'e destek gösterilerine katılmalarını eleştirdi.

Başbakan Anthony Albanese, Filistinliler için adaleti her zaman desteklediğini ancak bazı milletvekillerinin "gerilimi tırmandıran" eylemlerine izin vermeyeceğini söyledi. Ana muhalefet lideri Peter Dutton ise Yeşiller Partisi'nin nefret, ayrımcılık ve antisemitizm içeren mesajlara göz yumması gerektiğini belirtti.

Yeşiller Partisi Lideri Adam Bandt ise Gazze'nin işgaline karşı çıktıklarını ve Başbakan'ın konuyu kendi meselesi haline getirmeye çalıştığını ifade etti. Bandt, hükümetin İsrail'in Gazze işgaline destek verdiğini ve barış çağrılarına kulak asmadığını vurguladı.

Kaynak: AA