Avustralya'da ABD konsolosluğuna balyozlu saldırı

Avustralya’da kimliği belirsiz bir şahsın ABD konsolosluğuna saldırdığı bildirildi. Şahıs daha sonra bina kapısına sprey boyayla kırmızı üçgen çizdi.

Son Güncelleme:
Avustralya'da ABD konsolosluğuna balyozlu saldırı

Avustralya’da kimliği belirsiz bir şahıs, ABD'nin Sydney Konsolosluğu’na balyozla saldırdıktan sonra binanın kapısına sprey boyayla kırmızı üçgen çizdi.

Avustralya’da ABD konsolosluğu kimliği belirsiz bir şahıs tarafından hedef alındı. Ülkenin en büyük şehri Sydney’deki ABD Konsolosluğu’na yerel saatle 03.00 sıralarında balyozla saldıran Filistin destekçisi şahıs, binanın camlarını kırdıktan sonra sprey boyayla binanın kapısına kırmızı üçgen çizdi. Konsolosluğun 9 penceresinin hasar gördüğünü aktaran polis, “Koyu renk kapüşonlu ve yüzü kapalı bir kişinin küçük bir balyoz taşıdığını gösteren bir kamera görüntüsü elde edildi” ifadelerini kullandı.

Konsolosluk görevlisi ise, saldırıda hiçbir personelin zarar görmediğini ve operasyonların etkilenmediğini belirterek, “Avustralya Federal Polisi ve Yeni Güney Galler Polisi olayı soruşturuyor” diye konuştu.

Olayın ardından açıklama yapan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırıyı kınadı. Albanese, “İnsanların saygılı bir şekilde siyasi tartışma ve söylemde bulunmaları gerekiyor” dedi.

Etiketler
ABD Avustralya
Son Güncelleme:
Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber
Avrupa Parlamentosu seçimleri nedir, nasıl yapılır? Avrupa Parlamentosu seçimleri nedir, nasıl yapılır?
NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin detayı: Ülkelerde ve partilerde son durum ne? Ülkelerde ve partilerde son durum ne?
ÇOK OKUNANLAR
Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede! Meral Akşener ve Mansur Yavaş aynı karede
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde! İadeiziyaretin gündemi yoğun 18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde
Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?