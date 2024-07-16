Avrupa'nın İlk Siyah Başbakanıydı! Galler Başbakanı İstifa Etti

Galler Bölgesel Başbakanı Gething, baskılar sonucu martta seçildiği görevinden istifa etti. Gething, "Bu işi yapmak hayatımın onuru oldu ama aynı zamanda benim ve ailem için de en zorlu dönem oldu" dedi.

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Avrupa'nın İlk Siyah Başbakanıydı! Galler Başbakanı İstifa Etti

Avrupa'nın ilk siyah başbakanı olan Galler Bölgesel Başbakanı Vaughan Gething, 4 bakanın kendisini istifaya çağırarak görevlerinden ayrılmasını istemesi sonucu Başbakanlığı bırakacağını açıkladı.

Gething, görevini yürütmenin imkansız hale geldiğini belirterek, "Bakan olarak geçirdiğim 11 yılda hiçbir zaman kişisel çıkarım doğrultusunda karar vermedim. Bakanlık sorumluluklarımı kötüye kullanmadım veya suistimal etmedim" ifadelerini kullandı.

'EN ZORLU DÖNEM'

Mart ayında göreve gelen Gething, X hesabından yaptığı paylaşımda ise "Başbakanlıktan istifa etme sürecini başlatmak gibi zorlu bir karar aldım. Bu işi yapmak hayatımın onuru oldu ama aynı zamanda benim ve ailem için de en zorlu dönem oldu. Her zaman Galler'e hizmet etmek için hareket ettim ve bu asla durmayacak" değerlendirmesini yaptı.

ALDIĞI BAĞIŞLA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Gething, Mart ayında göreve gelmesinin ardından Galler İşçi Partisi liderliği için yürüttüğü kampanyada aldığı 200 bin sterlinlik bağış nedeniyle tepkilerin odağı olmuştu.

Daha önce çevreye iki kere zarar verdiği gerekçesiyle ceza kesilen bir şirketten aldığı bağışın kurallara aykırı olmadığını dile getiren Gething, parti içi yazışmaların sızmasıyla ilgili konuda ise bir bakanı mecliste suçlamış, bakan Hannah Blythyn iddiaları reddetmişti.

Gething'in aldığı bağış, Plaid Cymru partisiyle iktidardaki Galler İşçi Partisi arasındaki bağı da koparmış, Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth, Gething hakkında güvensizlik oyu çağrısı yapmıştı.

Galler Parlamentosu Senedd'de haziranda güvensizlik oyu alan Gething, istifa etmeyi reddetmişti. Bu sabah Galler kabinesindeki Mick Antoniw, Julie James, Lesley Griffiths ve Jeremy Miles, Gething'i istifaya davet ederek görevlerinden çekildiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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