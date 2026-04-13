Avrupa'nın Gözü Hürmüz'de: İran Gündemiyle Acil Toplandılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Orta Doğu'daki İran odaklı gelişmeler ve bunların Avrupa üzerindeki etkilerini ele almak üzere toplandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığındaki toplantıda, Komisyon üyeleri Orta Doğu'daki mevcut jeopolitik durumu kapsamlı şekilde değerlendirecek.

ÇİN GÜNDEMİ RAFA KALKTI

Toplantıda özellikle İran'daki gelişmeler ile bölgedeki genel durumun Avrupa'ya etkileri ele alınacak. Bu çerçevede, enerji arzı başta olmak üzere farklı politika alanlarına yansımalar masaya yatırılacak. Komisyon, mevcut durum ışığında AB'nin yürürlükteki ve planlanan adımlarını gözden geçirerek, olası etkileri azaltmaya yönelik politikaların envanterini çıkaracak.

Başlangıçta Çin gündemiyle yapılması planlanan toplantının içeriği, son dönemde artan jeopolitik gerilimler nedeniyle değiştirilmişti.

Kaynak: AA