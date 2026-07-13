Avrupa'da Gizli Felaket! Bir Haftada Binlerce Ölüm...

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Küresel iklim krizinin merkez üssü haline gelen Avrupa'da, meteoroloji istatistiklerini altüst eden sıcak hava dalgasının insani faturası ağır oldu.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından desteklenen Avrupa ölüm izleme ağı (EuroMOMO), 22-28 Haziran haftasındaki ölüm verilerini yayımladı.

EN BÜYÜK DARBEYİ 65 YAŞ ÜSTÜ ALDI

Buna göre, söz konusu dönemde Avrupa ülkelerinde beklenen seviyeden 10 bin 651 fazla ölüm kaydedildi. Bunların 9 binden fazlasını 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu. Bu dönemde ölüm oranlarındaki hızlı artışın başlıca nedeni aşırı sıcaklar olurken, ölüm sayısını artırabilecek önemli bir salgın yaşanmadı.

40 DERECE AŞILDI

Haziran ayının son günlerinden itibaren Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası, birçok ülkede yaşamı olumsuz etkiledi. Avrupa'nın birçok bölgesinde haziran ayının son haftasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 dereceye kadar üzerine çıkmıştı.

Batı Avrupa, meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en sıcak haziran ayını yaşarken, İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Belçika ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede sıcaklıklar 40 dereceyi aşmıştı.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede yaşam olumsuz etkilenirken, bazı bölgelerde açık hava etkinlikleri iptal edilmiş, okullar geçici olarak kapatılmıştı. Sağlık otoriteleri yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar için uyarılar yayımlarken, hastanelerin acil servislerine sıcak çarpması ve sıvı kaybına bağlı başvurular artış göstermişti.

Kaynak: AA