Avrupa Teyakkuza Geçti, Ne Yapacaklarını Tartışıyorlar

Avrupa Birliği olası krizlere karşı teyakkuza geçti. Brüksel’de bir araya gelen AB liderleri olası kriz gündemiyle toplanırken, atılacak adımlar tartışıldı.

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Avrupa Teyakkuza Geçti, Ne Yapacaklarını Tartışıyorlar

AB liderleri, krizlere karşı hazırlık ve dayanıklılık kapasitesini güçlendirme çağrısında bulundu.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde, AB'nin dünyadaki durumu, dayanıklılık, krizlere hazırlıklı olma, kriz önleme ve müdahale, göç ve diğer konulara ilişkin sonuç bildirisi kabul edildi.

SİVİL VE ASKERİ YAKLAŞIM TARTIŞILDI

Liderler, değişen dünya düzenine karşı AB'nin krizlere hazırlık ve dayanıklılığını güçlendirme ihtiyacını vurgulayarak, kriz yönetimine yönelik sivil ve askeri yaklaşımın koordineli şekilde yürütülmesinin altını çizdi.

Bildiride, “Bu yeni hazırlık zihniyeti, AB'nin direncini güçlendirmek, değerlerini korumak, ekonomik başarısı ile rekabet gücünü muhafaza etmek ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için gereklidir” denildi.

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Kaynak: DHA

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