Avrupa Rus Saldırısına Hazırlanıyor: Bölge Mayınlandı Köprüler Yıkılıyor

Dünyanın gözü Ortadoğu’ya kaymışken Avrupa, yeni bir Rus saldırı dalgasına hazırlanıyor. AB ve NATO üyesi Litvanya olası bir Rusya saldırısı için sınır bölgelerine mayınlama yapmaya başlarken, bazı köprüleri ise yıkma kararı aldı.

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Avrupa Rus Saldırısına Hazırlanıyor: Bölge Mayınlandı Köprüler Yıkılıyor

Dünyanın gözü İsrail’in Gazze ve Lübnan saldırılarına kaymışken Avrupa’daki Rusya krizi büyümeye devam ediyor. Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Litvanya, olası bir Rus saldırısına karşı zırhlı araçların potansiyel geçiş noktalarına 'ejderha dişleri-tank bariyerleri' yerleştirmeye başladı.

KÖPRÜLERİ YIKIYORLAR

Rusya'nın Kaliningrad şehrine geçişte kullanılan Memel Köprüsü ile yine geçiş için potansiyel barındıran bazı köprülerin yıkılması kararı alındı. Savunmayı güçlendirme maksadıyla, bölgede mayınlama yapılırken ve ateş destek üniteleri de kurulmaya başlandı.

Vilnius’taki Savunma Bakanlığı, alınan önlemlerin bazı fotoğraflarını paylaşarak "Düşmanı durdurmak ve yok etmek için gerekirse bu tahkimatlar ateş gücüyle de desteklenecek" duyurusunu yaparak olası bir Rus saldırısına karşı pasif şekilde beklemeyeceklerini ilan etti.

Avrupa Rus Saldırısına Hazırlanıyor: Bölge Mayınlandı Köprüler Yıkılıyor - Resim : 1

Z HARFİ YİNE ORTAYA ÇIKTI

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre Litvanya, son bir kaç haftadır Kaliningrad bölgesine yakın yerlerdeki savunma hatlarına tahkimat yapıyor. Bir süredir Alman ordusu, bir Litvanya tümenine eğitim veriyor. Litvanya’nın endişelerinde haksız olmadığını gösteren bazı işaretler de Rus cephesinden geliyor.

Özellikle Ukrayna’ya saldırılarda kullanılan zırhlı araçlar üzerindeki Z harfi, Kaliningrad'daki binalarda da görülmeye başlandı. Ayrıca Litvanya, Rusya için Baltık Ülkeleri’ne bir sıçrama tahtası olarak görülüyor.

Avrupa Rus Saldırısına Hazırlanıyor: Bölge Mayınlandı Köprüler Yıkılıyor - Resim : 2

SUWALKİ GEÇİDİ KRİTİK

Askeri açıdan Litvanya-Belarus sınırından Kaliningrad’a uzanan Suwalki Geçidi, Rusya için önemli bir stratejik hedef olarak göze batıyor.

Uzmanlar, Putin’in "Zapad" birliklerini Belarus’a kaydırma ihtimali olduğunu ve bu gelişmenin 2025 yazında NATO’nun doğu kanadında yeni bir gerilime sebep olabileceği belirtiliyor.

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Kaynak: Sözcü

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