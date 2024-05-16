Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı, Polonya Başbakanı'na ölüm tehditleri

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırının ardından ölüm tehditleri aldığını bildirdi.

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Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı, Polonya Başbakanı'na ölüm tehditleri

Polonya Başbakanı Donald Tusk, dün Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırının ardından kendisine gelen ölüm tehditlerini paylaşarak dün çok fazla tehdit aldığını ifade etti. Ayrıca, Wirtualna Polska gazetesinin haberine göre, Slovakya Başbakanı Fico'ya suikast girişimi sonrası Tusk'ın koruma sayısının artırılacağı belirtildi.

Fico'ya düzenlenen silahlı saldırının ardından Tusk'ın koruma önlemlerinin artırılması gündeme geldi.

Tusk, X hesabında, kendisine gelen "Bugün Slovaklar bize Donald Tusk ile ne yapılması gerektiğine dair bir örnek gösterdi." yorumunun ekran görüntüsünü paylaştı.

Tusk, "Dün bunlardan çok fazla vardı." ifadesini kullandı.

Wirtualna Polska gazetesinin Polonya Devlet Koruma Servisinden adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde de Slovakya Başbakanı Fico'ya suikast girişimi sonrası önlem amacıyla Tusk'ın koruma sayısının artırılacağı kaydedildi.

SLOVAKYA BAŞBAKANI FİCO'YA SUİKAST GİRİŞİMİ

Fico, başkent Bratislava yakınlarındaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyen vatandaşları selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.

Ülke basınında, 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin, hükümetin politikalarını beğenmediği için saldırıyı düzenlediği yer almıştı.

Robert Fico’nun ameliyat edildiği, durumunun istikrarlı olduğu ancak hala ciddiyetini koruduğu duyurulmuştu.​​​​​​​

Kaynak: AA

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