Avrupa Kapılarında Kriz: 9 Ülke Yeni Schengen Sistemini Askıya Aldı

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Avrupa Birliği (AB) dışından seyahat edecek milyonlarca yolcuyu yakından ilgilendiren dijital sınır kontrol projesi, üye ülkelerin teknik altyapı yetersizliği duvarına çarptı.

Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre, teknoloji ve işletim sistemleri tamamen sorunsuz çalışana kadar tartışmalı Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES) uygulamayacaklarını bildirdi. Karar, özellikle turizm ve seyahat yoğunluğunun yüksek olduğu dönemlerde sınır kapılarında kaosa yol açmamak adına alındı.

TEKNİK AKSAKLIKLAR VE HAVALİMANI YOĞUNLUĞU

Schengen bölgesine girişleri tamamen dijitalleştirmeyi amaçlayan EES, ilk denemelerde sınır kapılarında ve havalimanlarında uzun yolcu kuyruklarına ve yazılımsal kilitlenmelere neden oldu. Yolcu akışını korumak ve küresel bir seyahat krizinin önüne geçmek isteyen 9 Avrupa ülkesi, ulusal sınır geçiş noktalarında altyapı eksiksiz şekilde hazır hale gelene kadar yabancı ziyaretçilerden biyometrik veri (parmak izi ve yüz taraması) toplamama kararı aldı.

150 GÜNLÜK ESNEKLİK SÜRESİ YETMEDİ

Geçen yılın ekim ayında kademeli olarak başlatılan ve 2026 yılının ilk aylarında tamamen devreye girmesi planlanan sistem için AB Komisyonu, üye ülkelere daha önce 150 günlük bir esneklik süresi tanımıştı. Ancak tanınan bu ek süreye rağmen sistemdeki açıklar kapatılamadı.

Alınan son kritik kararla birlikte, sistem yapısal olarak düzeltilene kadar Türkiye dahil AB dışındaki ülkelerden gelen yolcuların sınır geçişleri, mevcut geleneksel pasaport kontrol usulleriyle yürütülmeye devam edecek.

Kaynak: DHA