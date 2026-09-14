Avrupa Kapılarında Kriz: 9 Ülke Yeni Schengen Sistemini Askıya Aldı

Avrupa Birliği’nin Schengen bölgesine girişlerde parmak izi ve yüz taramasını zorunlu kılan yeni Giriş-Çıkış Sistemi (EES), havalimanlarında yaşanan teknik aksaklıklar ve yoğunluk nedeniyle aralarında Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 9 ülkede süresiz olarak ertelendi.

Son Güncelleme:
Avrupa Kapılarında Kriz: 9 Ülke Yeni Schengen Sistemini Askıya Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Birliği (AB) dışından seyahat edecek milyonlarca yolcuyu yakından ilgilendiren dijital sınır kontrol projesi, üye ülkelerin teknik altyapı yetersizliği duvarına çarptı.

Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre, teknoloji ve işletim sistemleri tamamen sorunsuz çalışana kadar tartışmalı Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES) uygulamayacaklarını bildirdi. Karar, özellikle turizm ve seyahat yoğunluğunun yüksek olduğu dönemlerde sınır kapılarında kaosa yol açmamak adına alındı.

TEKNİK AKSAKLIKLAR VE HAVALİMANI YOĞUNLUĞU

Schengen bölgesine girişleri tamamen dijitalleştirmeyi amaçlayan EES, ilk denemelerde sınır kapılarında ve havalimanlarında uzun yolcu kuyruklarına ve yazılımsal kilitlenmelere neden oldu. Yolcu akışını korumak ve küresel bir seyahat krizinin önüne geçmek isteyen 9 Avrupa ülkesi, ulusal sınır geçiş noktalarında altyapı eksiksiz şekilde hazır hale gelene kadar yabancı ziyaretçilerden biyometrik veri (parmak izi ve yüz taraması) toplamama kararı aldı.

150 GÜNLÜK ESNEKLİK SÜRESİ YETMEDİ

Geçen yılın ekim ayında kademeli olarak başlatılan ve 2026 yılının ilk aylarında tamamen devreye girmesi planlanan sistem için AB Komisyonu, üye ülkelere daha önce 150 günlük bir esneklik süresi tanımıştı. Ancak tanınan bu ek süreye rağmen sistemdeki açıklar kapatılamadı.

Alınan son kritik kararla birlikte, sistem yapısal olarak düzeltilene kadar Türkiye dahil AB dışındaki ülkelerden gelen yolcuların sınır geçişleri, mevcut geleneksel pasaport kontrol usulleriyle yürütülmeye devam edecek.

Kaynak: DHA

Etiketler
Schengen vizesi Avrupa Birliği
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Libya’da Korkutan Uçak Kazası! Özel Uçak Pistten Çıktı, Alevler Yükseldi Libya’da Korkutan Uçak Kazası
Ateş Çemberi Harekete Geçti: 1000 Metrelik Kül Bulutu Gökyüzünü Kapladı, Alarm Verildi Ateş Çemberi Harekete Geçti, Alarm Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Ankara’da Sıcak Saatler: CHP, 'Butlan Davası'nı Yargıtay’a Taşımaktan Vazgeçti CHP, 'Butlan Davası'nı Yargıtay’a Taşımaktan Vazgeçti
Tabela Kurultay Yapılmadan Değişebilir: YENİ Parti'de Yargıtay Alarmı Tabela Kurultay Yapılmadan Değişebilir: YENİ Parti'de Yargıtay Alarmı
11 İlde Çete Avı! 4 Büyük Suç Örgütüne Darbe, 106 Gözaltı 4 Büyük Suç Örgütüne Darbe, 106 Gözaltı
En Düşük Emekli ve Memur Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Son Rakamlar En Düşük Emekli ve Memur Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Son Rakamlar
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu Gündemde! Mezarın Açıldığı Gün 'Tarihi İnfaz' Videosu Paylaşıldı, Apar Topar Silindi Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu Gündemde