Avrupa Birliği, Ukrayna’ya 35 Milyar Euro Kredi Veriyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’ya yönelik yeni yardım paketini açıkladı. Von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın aralıksız devam eden saldırıları nedeniyle Ukrayna’nın sürekli AB desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. AB Komisyonunun G7 taahhüdü kapsamında Ukrayna’ya 35 milyar euro’ya (39 milyar dolar) kadar kredi sağlayacağını belirten Von der Leyen, bunun AB’nin Ukrayna’nın yeniden inşasına bir diğer önemli katkısı olduğunu söyledi.



Von der Leyen ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Bu parayı başta enerji ve savunma olmak üzere okullarda, kreşlerde ve üniversitelerde bomba sığınakları inşa etmek için harcayacağız” dedi. Von der Leyen ise "Artık bu krediyi Ukrayna’ya çok hızlı bir şekilde teslim edebileceğimizden eminiz. Fonların en iyi nasıl kullanılacağına siz karar vereceksiniz” ifadesini kullandı.



G7 ülkeleri Haziran’da dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin teminat gösterilerek Ukrayna’ya yaklaşık 45 milyar euro (50 milyar dolar) kredi verilmesi konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: AA