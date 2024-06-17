Avrupa Birliği tartışmalı 'Doğayı Onarma Yasası'nda anlaştı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, tartışmalı 'Doğayı Onarma Yasası'nda anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği tartışmalı 'Doğayı Onarma Yasası'nda anlaştı

AB çevre bakanları, 27-28 Haziran'da yapılacak AB zirvesi öncesinde Lüksemburg'da bir araya geldi.

Toplantı sonrasında AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, bakanların, AB Komisyonu tarafından teklif edilen "Doğayı Onarma Yasası" üzerinde anlaştığı duyuruldu.

Yasa, 2030'a kadar AB topraklarındaki tarım arazilerinin yüzde 10'unda biyoçeşitliliğin desteklenmesini, bu amaçla bitki örtüsü oluşturulmasını hedefliyor. Ekilebilir arazilerin bir kısmının orman, bahçe ve sulak alana dönüştürülmesini de öngören yasa, üye ülkeler içerisinde muhalefetle karşılaşmıştı.

Yasanın uygulanması halinde üretimin düşeceği, gıda fiyatlarının artacağı, çiftçilerin geçim sıkıntısı içine gireceği ve özellikle savaş zamanlarında küresel gıda arzında sorunlar çıkacağı savunulmuştu.

Özellikle Avusturya ve Slovakya'da yasa sert tartışmalara konu olmuştu.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, bilim insanları ve yenilenebilir enerji endüstrisi gibi bazı taraflar ise yasa teklifine destek vermişti.

AB'nin "Yeşil Anlaşma"sının bir parçası olarak, Haziran 2022'de teklif edilen yasa, Avrupa Parlamentosunda Şubat 2024'te onaylanmıştı. Yasa, AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından tüm üye ülkelerde yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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