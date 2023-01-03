Avengers'ın ünlü aktörü Jeremy Lee Renner hastaneye kaldırıldı

Avengers filminin aktörlerinden, ABD'de kar küreme aracının altında kalarak yaralanan Jeremy Lee Renner, hastanede tedavi altına alındı.

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Avengers'ın ünlü aktörü Jeremy Lee Renner hastaneye kaldırıldı

Avengers filminin aktörlerinden Jeremy Lee Renner, Nevada'daki arazisinde karları temizlerken, kullandığı kar küreme aracının bacağını ezmesi sonucu yaralandı.

Hayranlarının sosyal medyadaki paylaşımlarına göre Renner'a ilk müdahale komşuları tarafından yapılırken, ciddi şekilde kan kaybeden oyuncu hava ikmal aracıyla hastaneye kaldırıldı.

Yerel yetkililer, ülkede son yaşanan kar fırtınasının etkili olduğu Nevada'da bir hastanede tedavisi devam eden 51 yaşındaki yıldız oyuncunun durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.

Renner'ın geçirdiği kaza sonrası, birçok sanatçı arkadaşı da sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

California doğumlu 51 yaşındaki aktör, "Düzenbaz", "Görevimiz Tehlike" ve "Geliş" gibi Türk seyircisinin de yakından takip ettiği birçok filmde rol almış, "Ölümcül Tuzak" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" dalında 2009 yılında, Oscar'a aday gösterilmişti.

Kaynak: AA

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