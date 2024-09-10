Audi Brüksel Çıkmazında! Belirsizlik Devam Ediyor

Temmuz ayında Audi, talebin düşmesi nedeniyle Brüksel fabrikasında üretilen lüks elektrikli otomobil modeli Q8'in üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı. Bu kararın ardından fabrika çalışanları ve sendikalar, iş güvencesi konusunda ciddi kaygılar duymaya başlamıştı.

Geçen hafta Audi yönetimi, Brüksel fabrikasına üretim için herhangi bir model tahsis edilmediğini resmen duyurdu. Bu açıklama üzerine çalışanlar büyük tepki göstermiş ve işbaşı yapmamış 200 adet otomobilin anahtarına el koymuştu.

Sendikalar ve fabrika yönetimi arasında yaşanan gerilim giderek artarken, taraflar sorunu çözmek için bir araya gelmeye çalışıyor. Ancak henüz olumlu bir sonuç alınabilmiş değil.

Audi yönetimi, çalışanların üretime devam etmesi ve el konulan araç anahtarlarının teslim edilmesi halinde fabrikanın tekrar açılacağını, aksi takdirde fabrikanın kapalı kalacağını ve çalışanlara ödeme yapılmayacağını belirtti.

Çalışanlar ise yaşadıkları mağduriyeti protesto etmek için 16 Eylül'de Brüksel'de bir gösteri düzenleyecek.

Bu gelişmeler, otomotiv sektöründeki küresel rekabetin ve elektrikli araçlara geçiş sürecinin işçiler üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Audi Brüksel fabrikasının geleceği belirsizliğini korurken, hem çalışanlar hem de bölge ekonomisi için ciddi sonuçlar doğurabilecek bir süreç yaşanıyor.

Kaynak: AA