Atlantik'te Tehlikeli Gerilim! ABD, Rus Tankerine El Koydu

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Kuzey Atlantik Okyanusu’nda Rusya tescilli 'M/V Bella 1' adlı petrol tankerine el konulduğunu açıkladı. Tankerin, ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ele geçirildiği belirtildi. Almanya’da bulunan EUCOM’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ABD Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı koordinasyonuyla operasyon gerçekleştirildi. ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait USCGC Munro gemisinin takip ettiği tanker, Kuzey Atlantik’te ABD federal mahkemesinin çıkardığı yakalama emrine dayanılarak ele geçirildi.

2 SENEDİR YAPTIRIM ALTINDAYDI

M/V Bella 1’in, 2024’ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutulduğu ve 'yasadışı petrol taşıdığı' iddiasıyla takip edildiği belirtiliyor. Tankerin daha önce başka bayraklar taşıdığı, son dönemde ise Rusya tescilli 'Marinera' adını aldığı da kaydedildi. ABD açıklamasında, el koyma kararının yaptırımların uygulanmasına ilişkin kararlılığı gösterdiği ve operasyonun uluslararası sularda yapıldığı vurgulandı. Moskova yönetimiyse el koyma işlemini Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Kaynak: AA-TRT