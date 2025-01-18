Ateşkesin Gölgesinde, İsrail'in Katlettiği Filistinli Sayısı 46 Bin 889'a Yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 470 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 83 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.

CAN KAYBI 46 BİN 899

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 899'a, yaralı sayısının da 110 bin 725'e yükseldiği ifade edildi.

ATEŞKES YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın Türkiye saati ile 09.30'da hayata geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA-İHA