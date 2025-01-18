Ateşkesin Gölgesinde, İsrail'in Katlettiği Filistinli Sayısı 46 Bin 889'a Yükseldi

İsrail'in 470 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybının 46 bin 899'a, yaralı sayısının 110 bin 725'e yükseldiği açıklandı.

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Ateşkesin Gölgesinde, İsrail'in Katlettiği Filistinli Sayısı 46 Bin 889'a Yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 470 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 83 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.

Ateşkesin Gölgesinde, İsrail'in Katlettiği Filistinli Sayısı 46 Bin 889'a Yükseldi - Resim : 1

CAN KAYBI 46 BİN 899

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 899'a, yaralı sayısının da 110 bin 725'e yükseldiği ifade edildi.

Ateşkesin Gölgesinde, İsrail'in Katlettiği Filistinli Sayısı 46 Bin 889'a Yükseldi - Resim : 2

ATEŞKES YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın Türkiye saati ile 09.30'da hayata geçmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA-İHA

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