Ateşkesin Bitmesine İki Gün Kala İran Müzakerelere Katılacağını Duyurdu
Pakistanlı kaynaklarından yapılan açıklamalara göre Hürmüz Boğazı’ndaki son gerilimlere rağmen İran heyeti ABD ile yapılacak görüşmelerin ikinci turuna katılma kararı aldı.
ABD ve İran arasında varılan ateşkesin bitimine iki gün kala iki ülke arasında tansiyonun tekrar yükselmesiyle birlikte Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kurulması beklenen müzakere masasının akıbeti tartışmalı hale gelmişti.
İRAN MASAYA OTURACAK
Bütün dünyanın merakla takip ettiği süreçte kritik bir gelişme yaşandı. Pakistan kaynakları tarafından yapılan açıklamada, İran cephesinin Hürmüz Boğazı ekseninde yaşanan yeni gelişmelere rağmen 2. tur müzakerelere katılacağı belirtildi.
PEZEŞKİYAN'DAN DİPLOMASİ MESAJI
Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "savaşın kimsenin yararına" olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Adalet Bakanlığına yaptığı ziyaret ve inceleme sırasında açıklamalarda bulundu.
Pezeşkiyan, "Savaş kimsenin yararına değildir. Tehditlere karşı dururken aynı zamanda gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yoldan yararlanılmalıdır." dedi.
Bölgesel ve uluslararası gelişmelere yaklaşımda akılcı bir tutumun önemine dikkati çeken İran Cumhurbaşkanı, "düşmana karşı (ABD-İsrail) güvensizlik ve ilişkilerde dikkatli olmanın da kaçınılmaz bir gereklilik" olduğunu vurguladı.
