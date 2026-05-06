Ateşkes Sözde Kaldı: İsrail'in Lübnan Saldırılarında 15 Can Kaybı

İsrail ordusunun, yürürlükteki ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Gün boyunca farklı noktalara düzenlenen hava saldırıları ve topçu atışlarında sivil yerleşim alanları da hedef alındı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, ülkenin doğusundaki Batı Bekaa bölgesine bağlı Zelaya beldesinde belediye başkanının evi bombalandı. Saldırıda Belediye Başkanı Ali Kasım Ahmed ile 3 aile üyesi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. İsrail ordusunun saldırı sonrası uyarı yapması dikkat çekti.

OKUL ÇEVRESİNE SALDIRI

Güneydeki Saksakiye beldesine düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Nebatiye kentine bağlı Meyfedun beldesi de gün içinde hem hava saldırıları hem topçu atışlarıyla hedef alındı. Burada en az 2 kişi öldü. Aynı bölgede bir okulun çevresinin de vurulduğu bildirildi.

İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda ise seyir halindeki araçlar hedef alındı. Doğu Zavter ile Meyfedun arasında vurulan bir araçta 2 kişi yaşamını yitirdi. Sur kenti ve çevresindeki birçok belde de gün boyunca bombardımana maruz kaldı; bazı bölgelerde binalar tamamen yıkıldı.

Kaynak: AA

