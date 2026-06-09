Ateşkes Sözde Kaldı... İsrail'den Lübnan'a Yeni Saldırı: 15 Ölü

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İsrail ordusu, ateşkese ve İran'ın sert uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur kentindeki Masakin Şabiyye Mahallesi'ne öğle saatlerinde düzenlenen saldırıda sekiz kişinin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları gün içinde Mecdel Zun, Secid, Adşit, Zefta, Kakaiyyet Cisir, Yuhmur, Yukarı Nebatiye, Kefur, Haruf ve Cebşit başta olmak üzere çok sayıda yerleşimi hedef aldı.

Zefta beldesindeki saldırıda Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybederken, Ansariyye ile Adlun arasındaki bölgede düzenlenen saldırıda da iki Suriyeli yaşamını yitirdi. Adşit'teki bir tavuk çiftliğine yapılan saldırıda çiftlik sahibi öldü. Habbuş beldesinde bir eve yönelik İHA saldırısında ise 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Kefer Rumman'a düzenlenen saldırıda da iki kişinin öldüğü bildirildi.

İRAN UYARMIŞTI

Saldırılar, İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları durdurduğunu açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti. Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların sonlandırıldığını duyurmuş ancak İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail basınında yer alan haberlerdeyse Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiği, ancak Lübnan'a yönelik operasyonların 'tüm gücüyle' devam edeceği öne sürülmüştü.

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME

Hizbullah da İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak gün içinde İsrail ordusuna ait hedeflere dokuz ayrı saldırı düzenlediğini açıkladı. Örgütten yapılan açıklamalarda, İsrail askerleri, askeri araçlar, komuta merkezleri ve askeri mevzilerin kamikaze insansız hava araçları ve roketlerle hedef alındığı belirtildi.

Kaynak: AA