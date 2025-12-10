Ateşkes Lafta Kaldı... İsrail'den Gazze'ye Bombardıman

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ateşkesi ihlal ederek ateş açtı. Saldırıda biri çocuk, biri kadın olmak üzere 3 Filistinli öldürüldü.

İsrail, uzlaşılan ateşkese rağmen ihlallerine devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na girerek ateş açtı. Açılan ateşte 16 yaşındaki Zahir Nasır Şamiye ağır şekilde yaralandı. İsrail ordusunun yoğun ateşi nedeniyle sağlık ekiplerinin yaralı çocuğa ulaşamadığı ve çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Cibaliya'daki Halave Mülteci Kampı yakınlarında ise İsrail askerlerinin kurdukları vinçten doğrudan ateş açması sonucu Filistinli bir erkek ile bir kadın yaşamını yitirdi.

CİBALİYA'NIN ORTA KESİMİNE GİRDİ

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait çok sayıda birliğin askeri buldozerlerle, ateşkes anlaşmasına göre gerisine çekildiği Sarı Hat'tı geçerek Cibaliya Mülteci Kampı'nın orta kesimine girdiğini anlattı.

İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu bölgelerde Sarı Hat'tı belirleyen sarı renkli blokları ileriye ittiği ve yoğun şekilde ateş açtığı aktarıldı. İsrail askerlerinin ateş açması nedeniyle bölgede bulunan yerinden edilmiş sivillerin ve sağlık ekiplerinin hareket edemediği belirtildi.

Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı hemen her gün ihlal ediyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda Gazze'de yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Kaynak: AA

