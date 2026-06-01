Ateşkes Değil Katliam! Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana büyük bir yıkımla sürdürdüğü Gazze Şeridi saldırılarında can kaybı 72 bin 941’e yükseldi. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren resmi ateşkesten bu yana ise 932 Filistinli katledildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

ATEŞKES DÖNEMİNDE 932 CAN KAYBI

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 40 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 932 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 859 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 941'e, yaralı sayısının da 172 bin 967'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

