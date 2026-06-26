Ateşkes Çatırtadı: ABD Hürmüz'de Saldırılar Düzenledi

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ABD ile İran arasında ateşkes ve müzakere girişimleri sürerken bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen diplomatik temaslar henüz sonuçlanmadan taraflar yeniden karşı karşıya geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 26 Haziran'da İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, operasyonların Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye yönelik saldırıya karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

İHA DEPOLAMA ALANLARI VURULDU

Açıklamada, ABD savaş uçaklarının İran'ın füze ve insansız hava aracı depolama alanları ile kıyı radar tesislerini hedef aldığı kaydedildi. CENTCOM, İran'ın 25 Haziran'da tek yönlü saldırı dronuyla Singapur bayraklı M/V Ever Lovely isimli ticari gemiyi vurduğunu öne sürdü. Geminin saldırı sırasında Umman kıyıları açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yaptığı ifade edildi.

ABD ordusu, İran'ın ticari gemilere yönelik eylemlerinin ateşkesi açık biçimde ihlal ettiğini savunarak, Tahran yönetimini uluslararası deniz ticaretini tehlikeye atmakla suçladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin güvenli geçişinin sağlanması için koordinasyon ve desteğin sürdürüldüğü vurgulanırken, ABD ordusunun İran'la varılan anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla bölgede teyakkuz halinde kalacağı belirtildi.

Öte yandan İran medyası, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Patlamaların nedeni veya olası can kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tankerin İran’a ait dronlar tarafından hedef alındığını açıklamıştı. Trump, İran’ı ateşkesi bozmakla suçlayarak saldırıyı 'aptalca ihlal' olarak nitelendirmişti.