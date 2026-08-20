'Ateş Çemberi' Hareketlendi: Peru'da 6.7 Büyüklüğünde Deprem

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Peru’da ülkenin güneyindeki And Dağları’nda 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BAŞKENT LİMA'DA DA HİSSEDİLDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden (USGS) yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00’te meydana gelen depremin merkez üssünün, Ayacucho bölgesindeki Parinacochas eyaletinde bulunan Upahuacho kentinin 38 kilometre kuzeybatısında, 66 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Sarsıntıların başkent Lima ve ülkenin güney kesimleri dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde hissedildiği aktarıldı.

HENÜZ CAN KAYBI YA DA YIKIM BİLDİRİLMEDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, deprem sırasında dağlık arazilerde oluşan toz bulutları görülürken, olayda şu ana kadar can kaybı veya yıkım bildirilmedi.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI) Başkanı Luis Vasquez, yerel basına yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmediğini söyledi.

Parinacochas Valisi Yony Reyes de eyaletin başkenti Coracora’da herhangi bir hasar bildirilmediğini belirtirken, Peru Donanması tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.

'ATEŞ ÇEMBERİ' HAREKETLENDİ

Pasifik Okyanusu’nda yoğun sismik hareketliliğin yaşandığı "ateş çemberi" olarak adlandırılan bölgede bulunan Peru’da sıklıkla deprem meydana geliyor.

Kaynak: İHA