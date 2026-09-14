Ateş Çemberi Harekete Geçti: 1000 Metrelik Kül Bulutu Gökyüzünü Kapladı, Alarm Verildi

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Semeru Yanardağı'nda şiddetli volkanik hareketlilik yaşandı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı, dağın ardı ardına 3 kez patladığını ve gökyüzüne yaklaşık 1000 metre yüksekliğe ulaşan dev kül bulutları püskürttüğünü duyurdu. Alarm seviyesi 3'e yükseltildi.

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Ateş Çemberi Harekete Geçti: 1000 Metrelik Kül Bulutu Gökyüzünü Kapladı, Alarm Verildi
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Pasifik Ateş Çemberi kuşağında yer alan Endonezya’dan korkutan bir son dakika haberi geldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

KÜL BULUTLARI 1000 METREYE ULAŞTI, ALARM SEVİYESİ 3'E ÇIKTI

Açıklamada, yanardağın 3 kez patladığı ve 800 ile 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü belirtildi. Volkanik faaliyetlerin gözlemlenmeye devam edildiği vurgulanan açıklamada, Endonezya'nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin ‘3’üncü seviye’ olduğu kaydedildi.

Yetkililer, bölge sakinlerine krater çevresinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

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Endonezya Yanardağ
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