Asırlık Enkazın Bilançosu Ağırlaşıyor! Venezuela’da Can Kaybı 5 Bini Aştı

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Güney Amerika ülkesi Venezuela, tarihinin en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken kahreden haberler gelmeye devam ediyor.

Geçen ay 39 saniye arayla sarsılan ülkede enkaz altından çıkarılan cansız bedenler her geçen gün artıyor. Hükümet kanadından yapılan son resmi açıklamada, felakette yaşamını yitirenlerin sayısına 139 kişinin daha eklendiği ve toplam can kaybının kritik eşiği aşarak 5 bin 69 olduğu bildirildi.

YARALI SAYISI 16 BİNİ GEÇTİ

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülke genelindeki hastanelerde ve sahra çadırlarında tedavi gören yaralı sayısının 16 bin 740’a ulaştığını belirtti.

KRİTİK HAVALİMANI HALA KAPALI

Ülkenin dünyaya açılan en önemli kapısı olan ve lojistik yardım koridoru açısından hayati önem taşıyan Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı ise depremde aldığı ağır hasar nedeniyle hala hava trafiğine açılamadı. Sivil uçuşların durması, uluslararası insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını güçleştiriyor.

'LA GUAIRA'YA GİTMEYİN' ÇAĞRISI

Afetin merkez üssü konumundaki ve en çok can ile mal kaybının yaşandığı La Guaira bölgesinde ise tam bir can pazarı yaşanıyor. Meclis Başkanı Rodriguez, profesyonel ekiplerin enkaz kaldırma ve arama-kurtarma faaliyetlerinin aksamaması için kritik bir uyarıda bulundu. Rodriguez, vatandaşların bölgeye özel araçlarıyla girmemelerini ve ulaştırılmak istenen yardımların yalnızca hükümet tarafından ilan edilen resmi toplama noktalarına teslim edilmesini söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran’da Venezuela’yı vuran depremlerin büyüklüklerini 7,2 ve 7,5 olarak duyurmuştu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan ilk finansal hasar tespit çalışmalarında ise ülkede yıkılan altyapı, konut ve kamu binalarının doğrudan yol açtığı fiziksel kaybın 6,7 milyar dolar gibi devasa bir boyutta olduğu hesaplanmıştı. Ekiplerin göçük altındaki çalışmalarının sürmesi nedeniyle ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA