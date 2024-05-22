Aşırı sıcaklar nedeniyle bir haftada 138 maymun öldü

Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle, son bir hafta içinde 138 maymunun öldüğü bildirildi.

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Aşırı sıcaklar nedeniyle bir haftada 138 maymun öldü

Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle 138 uluyan maymunun öldüğü bildirildi. Ülkenin Tabasco eyaletinde Usumacinta Biyoçeşitliliğin Korunması adlı kuruluşun açıklamasında, bölgede etkili olan aşırı sıcak havadan maymunların olumsuz etkilendiği duyuruldu.

Tabasco'da 16 Mayıs'tan bu yana 138 uluyan maymunun öldüğü belirtilen açıklamada, ölü maymunların ağaçlardan düştüğü kaydedildi. Açıklamada, kurtarılan bazı maymunların veterinere götürülerek tedavi altına alındığı ifade edildi.

Veteriner Dr. Sergio Valenzuela, güneş çarpan maymunların susuz kaldığını ve durumlarının ağır olduğunu söyledi. Meksika'da marttan bu yana aşırı sıcaklık nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Meksika Sıcak Hava
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