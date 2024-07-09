Aşırı Sıcaklar Can Aldı: 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Japonya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklarda 19 kişi hayatını kaybetti.

Aşırı Sıcaklar Can Aldı: 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Japonya’nın farklı kesimlerinde bu ayın başından beri etkili olan aşırı sıcaklar can aldı.

İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi’nden yapılan açıklamada, 1-7 Temmuz tarihleri arasında ülke genelindeki 14 eyalette yaşayan en az 19 kişinin sıcak çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Aynı süre zarfında 9 bin 105 kişinin sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, vakaların 5 bin 378’ini 65 yaş ve üzeri kişilerin oluşturduğu kaydedildi.

Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama ve evde klima kullanma uyarısında bulunan yetkililer, ayrıca bol su tüketme çağrısı yaptı.

TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖSTERMİŞTİ

Japonya’nın farklı kesimleri bu ayın başından beri aşırı sıcakların etkisine girmiş, ülkenin birçok eyaletinde 35 dereceyi aşan sıcaklıklar gözlenmişti. Bu yazın sıcaklık rekoru geçtiğimiz Pazar günü ülkenin Shizuoka şehrinde kaydedilirken, termometreler 40 dereceyi göstermişti. Bunun 1940 yılından bu yana kentte kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğu açıklanmıştı.
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Kaynak: İHA

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