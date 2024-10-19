Arnavutluk'taki Gönderilen 12 Kaçak Göçmen İtalya'ya Geri Gönderildi
İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu iki merkeze transfer edilen 12 düzensiz göçmen, Roma Mahkemesince burada tutulamayacaklarına hükmedilmesinin ardından İtalya'ya geri gönderildi.
İtalyan Donanmasına ait gemi, Arnavutluk'un Şingin (Shengjin) Limanı'ndan 12 düzensiz göçmeni alarak İtalya'ya doğru yola çıktı.
Arnavutluk makamlarınca konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Roma Mahkemesi, İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu iki merkeze götürülen 12 düzensiz göçmenin burada tutulamayacaklarına karar vermişti.
Mahkeme, düzensiz göçmenlerin, geldikleri Bangladeş ve Mısır'ın "güvenli ülke" statüsünde olmaması sebebiyle bu merkezlerde tutulmalarını onaylamamıştı.
İtalyan ANSA haber ajansı, 12 düzensiz göçmenin İtalya'nın Bari kentine geri gönderilmesinin beklendiğini yazdı.
Kaynak: AA