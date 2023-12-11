Arjantin'in yeni cumhurbaşkanı Javier Milei yemin ederek göreve başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Macaristan Başbakanı Victor Orban, İspanya Kralı VI. Felipe davetliler arasındaydı. Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da yemin törenine katıldı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei

Milei Kongre'deki yemin töreninden sonra bir konuşma gerçekleştirdi. Milei, konuşmasında "Eğer bir ülke tıpkı Arjantin'de olduğu gibi itibar kaybediyorsa iş dünyası yeni bir mali düzenlemeyi görene kadar yatırım yapmayacaktır. Kalkınma için de yatırım gerekiyor. Ve ne yazık ki paranın olmadığını tekrar söylemem gerekiyor" dedi.

Milei, "Berlin Duvarı'nın yıkılması nasıl dünya için trajik bir dönemin sonunu işaret ettiyse, bu seçimler de tarihimizde bir dönüm noktasını temsil ediyor" diyerek ülkesini "yeni bir barış ve refah çağına" sürüklemek için "canla başla mücadele edeceği" sözünü verdi.