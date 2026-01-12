Arjantin'in Patagonya Bölgesi Alevler İçinde! 17 Bin Futbol Sahası Büyüklüğündeki Alan Kül Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arjantin'in önemli turistik bölgelerinden Patagonya'daki Chubut eyaletinin And Dağları bölgesinde yaklaşık bir hafta önce başlayan yangınlar, çalılık ve ağaçlık bölgelere yayıldı.

Yetkililer, devam eden orman yangınlarında şimdiye kadar yaklaşık 12 bin hektarlık alanın kül olduğunu bildirdi. Yangınların kırsal alanlardaki mülklere zarar verdiğini ifade eden yetkililer, bir elektrik santrali ile bir okulun da risk altında olduğunu belirtti.

KUVVETLİ RÜZGAR ENGELİ

Kuraklık ve kuvvetli rüzgarların yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığına, yoğun dumanın ise müdahale ekiplerinin görüş mesafesini düşürdüğüne dikkati çeken yetkililer, bölgede 295 itfaiyecinin görev yaptığını ve operasyon kapsamında 15 hava aracının kullanıldığını kaydetti.

Federal Acil Durum Ajansı, Chubut'taki yangına ek olarak Patagonya'daki Neuquen eyaletinde de aktif yangınlar olduğunu açıkladı. Santa Cruz ve Rio Negro eyaletlerindeki yangınların kontrol altına alındığını aktaran ajans, bölgedeki "acil durum statüsünün" sürdüğünü belirtti.

34 BİN DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

Chubut Valisi Ignacio Torres, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aktif yangınlardan en az birinin kasıtlı olarak çıkarıldığına dair bulgular bulunduğunu ifade etti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyleyen Torres, olayla ilgili bilgi verenlere yaklaşık 34 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Patagonya bölgesinde 2025'in başlarında meydana gelen orman yangınlarında on binlerce hektar alan kül olmuş, çok sayıda ev yanmış ve bir kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA