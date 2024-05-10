Arjantin'de iki tren çarpıştı: 30'u ağır 60 yaralı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te meydana gelen tren kazasında 60 kişi yaralandı. Yaralılardan 30'unun durumu ağır olarak bildirildi.

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Arjantin'de iki tren çarpıştı: 30'u ağır 60 yaralı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir banliyö treninin park halindeki başka bir trene çarpması sonucu 60 kişi yaralandı. Kazanın Palermo semtindeki bir köprüde gerçekleştiği ve çok sayıda arama kurtarma ekibinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Acil Tıbbi Bakım Sistemi (SAME) yetkilileri, durumları ağır olan bazı yaralıların helikopterle başka hastanelere taşındığını açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, banliyö treni, raylarda bakım çalışmaları devam eden park halindeki trenin vagonlarına çarptı.

Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturmada, tren sürücülerinin ifadeleri, kaza yerindeki kameraların kayıtları ve diğer deliller incelenecek.

Kaynak: AA

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