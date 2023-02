Araştırma: Her dört gazeteciden biri trollerin hedefinde

Paris merkezli Forbidden Stories (Yasak Haberler) gazetecilik ağı, Story Killers (Haber Katilleri) isimli yeni projesini yayınladı.

2017’deki gazeteci Gauri Lankesh cinayeti ve uluslararası ölçekte manipülatif faaliyetler yürüten şirketlere ilişkin yeni iddiaların ortaya atıldığı projeye ilişkin; “Devletler ücretli dezenformasyon hizmetlerine giderek daha fazla bel bağlarken ve paralı troller çoğalırken, gazeteciler ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Forbidden Stories, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından toplanan verileri analiz ettikten sonra, 2017-2022 yılları arasında çatışma olmayan bölgelerde öldürülen her dört gazeteciden birinin dezenformasyon kampanyalarının hedefi olduğunu veya ölümlerine yol açan sosyal medya ağları üzerinden doğrudan tehditler aldığını ortaya koydu. Daphne Caruana Galizia, Cemal Kaşıkçı, Rafael Emiro Moreno ve Gauri Lankesh gibi gazeteciler, dünyanın neredeyse her kıtasında mevcut” açıklaması yapıldı.

Yaptıkları haberler nedeniyle tehditlerle, hapis cezalarıyla karşı karşıya kalan ya da katledilen gazetecilerin çalışmalarını sürdürmek amacıyla 2017’de, Paris’te kurulan Forbidden Stories (Yasak Haberler) Gazetecilik Platformu, Story Killers (Haber Katilleri) isimli yeni projesini yayınladı.

30 medya kuruluşundan 100’den fazla gazetecinin bir araya gelerek yürüttüğü çalışmada dezenformasyon üreten trol yapıların işleyişine ilişkin iddialar yer alıyor. Bu alanda hazırlanan beş yazı, Forbidden Stories’ın internet sitesinde yayınlandı.

Çalışmanın ilk bölümünde, 2017 yılında Hindistan’da öldürülen gazeteci Gauri Lankesh’in cinayetine ilişkin yeni gelişmeler ele alınıyor. Lankesh, “Yalan Haber Çağında” başlıklı haberi yayınlanmadan birkaç gün önce katledilmişti.

Serinin ikinci yazısında, İsrailli bir hacker grubunun faaliyetlerine odaklanılıyor. “Team Jorge” olarak bilinen gruba ilişkin, 33 ülkedeki seçimlere müdahale ettiği ve yabancı ülkelerdeki bazı politikacıları hacklediğine ilişkin iddialar yer alıyor.

Projenin üçüncü bölümünde, 2020 yılında İsrailli bir şirketin Burkina Faso’daki faaliyetleri konu ediliyor. Burkina Faso yönetiminin talebi üzerine ülkedeki Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne (ICRC) yönelik bir manipülasyon kampanyası ve Percepto International şirketi başkanının kampanyayı nasıl yönettiği inceleniyor.

Dördüncü bölümde ise, ABD’de 2020 yılında El Cezire muhabirini sosyal medya üzerinden hedef alan sosyal medya kullanıcılarından biri ele alınıyor. Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) hakkında soruşturma başlattığı bu kişiye geçmişte paylaştığı tweetleri için Suudi Prensi tarafından ödeme yapıldığı belirtiliyor.

Serinin son yazısında, kimliği belirtilmeyen bir kişinin önceden çalıştığı şirketin faaliyetlerine ilişkin iddialar yer alıyor. Şirketin faaliyetleri arasında seçim kampanyası yönetimi, sosyal ağların izlenmesi ve gizli hizmetler var.

“PARALI TROLLER ÇOĞALIRKEN, GAZETECİLER ÖLÜMCÜL SONUÇLARLA KARŞI KARŞIYA KALIYOR”

Projenin kamuoyu ile paylaşıldığı 14 Şubat tarihinde yapılan açıklamada, “Devletler ücretli dezenformasyon hizmetlerine giderek daha fazla bel bağlarken ve paralı troller çoğalırken, gazeteciler ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Forbidden Stories, Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından toplanan verileri analiz ettikten sonra, 2017-2022 yılları arasında çatışma olmayan bölgelerde öldürülen her dört gazeteciden birinin dezenformasyon kampanyalarının hedefi olduğunu veya ölümlerine yol açan sosyal medya ağları üzerinden doğrudan tehditler aldığını ortaya koydu. Daphne Caruana Galizia, Cemal Kaşıkçı, Rafael Emiro Moreno ve Gauri Lankesh gibi bu tür gazeteciler neredeyse dünyanın her kıtasında mevcut” ifadelerine yer verildi.

Proje kapsamındaki çalışmaların tamamına https://forbiddenstories.org/case/story-killers/ internet adresi üzerinden ulaşılabilir.

FORBIDDEN STORIES HAKKINDA

Forbidden Stories, yaptıkları haberler nedeniyle tehdit edilen, hapse atılan ya da katledilen gazetecilerin çalışmalarını sürdürmek ve yayınlamak amacıyla 2017 yılında Paris’te kuruldu. Fransız gazeteci Laurent Richard tarafından bir gazetecilik platformu olarak kurulan kuruluş, aralarında The Guardian, Washington Post ve Le Monde’un da bulunduğu 62 medya kuruluşu ile iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Forbidden Stories’ın yeni projesi “Story Killers” (Haber Katilleri), yaptıkları haberlerden dolayı katledilen gazetecilere ve uluslararası ölçekte manipülatif faaliyet gösteren şirketlere ilişkin yeni ifşaatlara odaklanıyor. Uluslararası Gazetecilik Federasyonu’nun (ICFJ) sağladığı verileri kapsayan projenin ortakları ise şöyle: The Guardian ve Observer, Le Monde, The Washington Post, Der Spiegel, ZDF, Paper Trail Media, Die Zeit, Radio France, Proceso, OCCRP, Knack, Le Soir, Haaretz, The Marker, El País, SverigesTelevision, Radio Télévision Suisse, Folha, Confluence Media, IRPI, IStories, Armando Info, Code for Africa, Bird, Tempo Media Group, El Espectador, Der Standard, Tamedia ve Krik.

Kaynak: ANKA